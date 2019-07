My Östh Gustafsson:

När jag försöker summera årets hästfest får jag gå tillbaka till resultatlistorna och dubbelkolla. Stämmer det verkligen? Jag kan inte annat än hålla med Peder Fredricson: ”Det känns smått otroligt, nästan för bra för att vara sant.”

Det har varit strålande sol, fullt av supportrar och ridsport i världsklass. Att Falsterbo Horse Show varje år levererar tävlingar i världsklass som lockar världens ryttarelit är fantastiskt för svensk ridsport. Men den allra bästa (eller näst bästa enligt världsrankingen just nu) behöver inte resa särskilt långt för hästveckan på Näset. Han bor på Grevlundagården på Österlen.

Den regerande Europamästaren och publikfavoriten Peder Fredricson strösslade magi över årets show. Efter att i så många år ha försökt vinna Falsterbo Grand Prix var det nu äntligen dags – tillsammans med guldhästen All In lyckades de under fredagskvällen rida till sig den prestigefyllda titeln.

Han beskrev det som rysningar i hela kroppen att få stå inför Falsterbopubliken och ta emot deras jubel. För Falsterbopubliken och alla andra ridsportsälskare ger det rysningar i hela kroppen att se Peder Fredricson och All In fortsätta leverera om och om igen.

Söndagens avslutning och showens stora dragplåster, nationshoppningen med svensk seger, kunde heller inte ha slutat på ett bättre sätt. Två felfria rundor av en Malin Baryard-Johnsson i toppform, Fredrik Jönsson med sin fantastiska Cold Play, en superrunda av Stephanie Holmén och det iskalla avgörandet av Peder Fredricson som stod pall för pressen i sin sista runda gav den perfekta inramningen till årets Falsterbo Horse Show.

Och ett hum om hur bra det kan gå i sommarens EM.