Svenska favoriterna vann – för femte året i rad

Nationsdressyren slutade i vanlig ordning med en svensk seger i Falsterbo. För femte året i rad fick det svenska laget kliva högst upp på prispallen i Nations Cup.

– Det är härligt. Det är alltid kul att komma till Falsterbo, och det är alltid roligt att höra ”du gamla du fria” var man än är i världen. Jag är så stolt över laget, säger förbundskapten Bo Jenå.

Sverige gick efter lördagens omgång ut i ledning inför söndagens andra omgång. Först ut under söndagen var Juliette Ramel och Patrik Kittel som red Grand Prix Special. Trots en supermiss i programmet där procenten sjönk så var Patrik Kittels och hans Well Done de la Roche's ritt i övrigt näst intill felfri och de vann individuellt.

– Min häst kändes bättre än i Tryon. Det här är första gången jag haft en etta och en tia i samma program. Hon såg något på läktaren tror jag och blev rädd. Då åkte väl procenten ner nästan tio procent, men jag är megalycklig med hästen för allt där emellan är så bra. Shit happens, resten var så enormt på topp, säger Patrik Kittel.

Hans elev och lagkamrat Juliette Ramel kom tvåa med Wall Street.

Malin Wahlkamp-Nilsson och Minna Telde red Grand Prix Kür och kom på tredje respektive fjärdeplats. Därmed stod det klar att Sverige segrade totalt, och laget drygade ut sin ledning i serien.

På andraplats kom Tyskland, följt av Nederländerna på en tredjeplats och Danmark på fjärdeplatsen.