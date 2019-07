Men sorgligt att han ber om ursäkt för sin ohippa musiksmak.

Varje människa är unik, brukar det sägas. Det stämmer nog, men sanningen är också en annan. Vi liknar alla varandra. Ett tragiskt livsöde har massor av paralleller, en framgång påminner om en annan.

Därför kan det vara förödande att bygga ett sommarprat på en klassisk framgångssaga. Särskilt om det är en berättelse som i stora drag är känd. John Lundviks resa – ja, han kallar det själv för det – har beskrivits detaljerat i samband med att han i år sjöng ”Too late for love” i Eurovision Song Contest och här får vi storyn en gång till.

Han ironiserar lite över sin ohippa musiksmak – första låten han spelar är ”Eye of the tiger” med Survivor, banne mig – och visst är det något sorgligt med att en artist ska be om ursäkt för sin smak. Men det förstärker också intrycket av att artisten är så vanlig, så ospecifik.

John Lundvik verkar vara en genomsympatisk människa men om han har någonting att säga undviker han det här. Jag plågas av upplästa meningar som ”förr eller senare vänder det” och ”så föddes vår dotter och för första gången blev musiken sekundär”. Dessutom: något som borde vara helt förbjudet är att storögt kommentera den egna framgången med ett ”och nu sitter jag här och får göra Sommar i P1”.