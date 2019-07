”GoT” slår rekord med 32 Emmynomineringar

Årets Emmynomineringar har presenterats och flest vinstmöjligheter har som väntat ”Game of thrones” med rekordmånga 32 nomineringar. Men även svenskregisserade ”Chernobyl” har goda chanser med hela 19 nomineringar.

Johan Rencks katastrofserie ”Chernobyl” kan bland annat vinna en Emmy i kategorin bästa miniserie i konkurrens med ”Escape at Dannemore”, ”Fosse/Verdon”, ”Sharp objects” och ”When they see us”.