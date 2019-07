Henkes hyllningstal till debutanterna

Tre juniorer avslutade matchen. Efteråt hyllade tränaren Henrik Larsson de allsvenska debutanterna.

Målvakten Ian Pettersson slängdes in i hetluften tidigt när ordinarie målvakten Kalle Joelsson gick sönder. Och i andra halvlek fick han sällskap av Armin Gigovic och Filip Sjöberg.

Efteråt hyllade tränaren Henrik Larsson trion.

– Vi sätter in Ian och det känns fantastiskt att han får hålla nollan. Sedan slänger vi in några ynglingar till som gör det bra. Jag ser att där finns en hunger och en vilja att vara med och lära sig. Filip är inte rädd för att gå in i dueller utan smäller på. Armin är inte heller rädd. Det bådar gott för framtiden.

När Henrik Larsson fick frågan om det är bråttom att få in en seniormålvakt med tanke på Kalle Joelssons skada skojade Larsson först om att han till helgens match mot AIK skulle ta ut en målvakt till från HIF:s ungdomsled.

– Men det är klart att vi tittar och tittat en längre tid. Men vi måste få tag i det vi vill ha också. Får suga på den ett tag och se vad vi kan göra i dagarna.

Kommer det in en färdig målvakt när transferfönstret öppnar 17 juli?

– Det får du ta med sportgruppen som sköter det numera, sa Henrik Larsson, och såg lurig ut.

HIF:s offensiv var stundtals trubbig. Men den kollektiva insatsen gav resultat.

– Man ska ha flytt någon gång. Det tycker jag vi har i dag. Sirius är mycket bättre än oss i första. Vad jag tycker vi gör fel är att vi är lite för heta och vill gå för högt med vår press. Då öppnas ytor som vi får svårt att hantera.

– I halvlek pratade vi om att sjunka och vara så tajta och kompakta som möjligt. Därifrån skulle vi sedan skapa lägen. Jag är fantastiskt nöjd med arbetsinsatsen. Och jag är nöjd med tre poäng även om det kanske inte är helt rättvist, medgav Henrik Larsson.

Sju poäng på tre matcher är facit hittills under hans ledning. HIF har skapat luft ner till farliga bottenregionen. Men tränare Larsson varnade för att sväva i väg.

– Vi måste fortsätta våga och samtidigt vara kloka. Inse vad som tagit oss hit. Det är klart att tabellen är en trevligare läsning men samtidigt måste vi vara medvetna om att jobbet är långt ifrån gjort.