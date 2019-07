Resultatmiss från Alfa Laval – men Lundabolaget spår högre efterfrågan

Alfa Laval rapporterar ett kvartalsresultat som bommar förväntningarna. Bolaget räknar dock med en något högre efterfrågan framöver. Aktien backar initialt efter rapporten.

Verkstadsbolagets justerade ebita-resultat landade på 1 870 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 1 937 miljoner kronor, enligt Infront Datas analytikerkonsensus.

Orderingången för det andra kvartalet landade på 10 025 miljoner kronor att jämföra med väntade 11 354 miljoner. Omsättningen kom in på 11 339 miljoner kronor mot väntade 11 464 miljoner kronor.

”Fakturering och rörelseresultat visade fortsatt tillväxt i kvartalet och båda nådde nya rekordnivåer. Orderboken är på en mycket hög nivå och utgör en stabil bas för faktureringsutvecklingen framöver”, skriver bolagets vd Tom Erixon.

Den svagare orderingången i det andra kvartalet påverkades av lägre efterfrågan på pumpsystem och rökgastvättar.

”Låg kontraktering av nya tankerfartyg under det första halvåret tyngde orderingången för pumpsystem, till skillnad från den relativt höga nivån under föregående år. Samtidigt var marknaden för rökgastvättar som väntat svagare under kvartalet, i avvaktan på det nya svaveldirektiv som träder i kraft vid årsskiftet samt osäkerhet kring dess effekter på bränslepriset”, skriver Tom Erixon i rapporten.

Alfa Laval höjer sina utsikter sekventiellt och räknar nu med att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något högre än i det andra kvartalet. Inför det andra kvartalet förväntade sig Alfa Laval att efterfrågan i andra kvartalet skulle bli något lägre än i det första kvartalet.

”Det underliggande affärsklimatet var fortsatt positivt i det andra kvartalet och den globala efterfrågan förväntas förbli på en hög nivå även under det tredje kvartalet”, skriver Tom Erixon.

Aktien handlas ner fyra procent drygt 15 minuter efter rapportsläppet.