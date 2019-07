Expert: Hårt slag mot animationsindustrin

Uppemot 30 personer befaras ha omkommit vid branden i animationsstudion Kyoto Animation i Japan. Branden är ett hårt slag mot hela industrin, enligt en expert.

Den Kyotobaserade studion har sedan starten 1981 varit en av de stora producenterna av anime i Japan, med ett 20-tal filmer och lika många tv-serier i bagaget. Däribland ”K-ON!”, The melancholy of Haruhi Suzumiya”, ”Lucky star” och ”Koe no katachi”.

Attacken mot de anställda beskrivs som ett hårt slag mot hela industrin.

– De är en av de största animationsstudiorna i Japan, och med så många omkomna har många av de bästa tecknarna i landet förmodligen dött”, säger filmexperten Yuichi Maeda till Reuters.

– Att så här många dör på en och samma gång kommer att bli ett hårt slag mot hela den japanska animationsindustrin, fortsätter Yuichi Maeda.

Kyoto Animation är en ansedd studio inom industrin, och en av få i landet som erbjuder sina anställda en fast månadslön. Standard i branschen är annars att tecknare avlönas per målad ruta.