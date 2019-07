Alexander Skarsgårds strålande insats som överbegåvad börshaj lyfter förutsägbar thrillersoppa, skriver Oscar Westerholm.

”The hummingbird project” BIO. Thriller. Belgien/Kanada 2018. Regi: Kim Nguyen. Med: Salma Hayek, Jesse Eisenberg, Gustav Skarsgård. Längd: 1.41. Från 7 år.

Sexton millisekunder. Det är ett försvinnande litet tal, åtminstone i det vardagliga livet. Vad hinner man? En kolibri hinner, får vi veta i ”The hummingbird project”, slå ett vingslag.

Kusinerna Vincent (Jesse Eisenberg) och Anton Zaleski (Alexander Skarsgård) är två börsmäklare på Wall Street. Där är sexton millisekunder ett slags helig graal: det är tiden som information i den bästa av möjliga världar skulle kunna förflytta sig från servercentralen i Kansas till New Jersey, och följaktligen från köpare till börsens datorsystem. Sjutton millisekunder är standard 2011, när ”The hummingbird project” börjar, och den där extra millisekunden innebär ett sju(tton)milakliv framför konkurrenterna.

Vid sidan om sin anställning hos den diktatoriska Eva Torres (Salma Hayek) har Vincent och Anton sysslat med ett eget litet projekt. De har i själva verket kommit på en möjlig lösning för att knäcka sexton-spärren. Det räcker att dra en fiberlina mellan Kansas och New Jersey, genom träsk, bostadsområden och nationalparker.

Alexander Skarsgård har historiskt sett gjort mig orolig. Han har alltid verkat begåvad, men hans främsta insatser har hittills främst dominerats av tvålfagra djungelmän och sexiga vampyrer. De underklädesmodellsframträdande magmusklerna har i dessa fall varit en avgörande faktor för hur bildutsnittet komponerats, och det är sällan som han fått göra något mer utmanande (HBO-serien ”Big little lies” borträknad) än att förföriskt titta under lugg och, som i kalkonen ”Legenden om Tarzan” från 2016, grymta suggestivt åt Margot Robbie.

I ”The hummingbird project” gör han däremot en fantastisk insats. Han spelar Anton, en flintskallig, socialt missanpassad men briljant börs-kuf. Inledningsvis är intrycket av den annars så rakryggade Skarsgård skrattretande. Anton är både kutryggig och tafatt i sina försök att orientera sig i den sociala verkligheten.

Jesse Eisenberg har däremot kvar sitt vanliga uttryck: stel, neurotisk och lågintensivt sociopatisk. Han gör det givetvis med bravur, men det är ett långt ifrån lika radikalt brott mot hans etablerade ramverk. Han spelar med andra ord på ett ungefär samma roll som i ”The Social network”, ”Café society” eller ”The end of the tour”. Han har, tycks det, fastnat i att vara ett slags post-ironisk dubbelgångare till Woody Allen. Här hade det kanske istället varit på sin plats att göra en karikatyr av något annat spöke ur det förgångna. Varför inte Klaus Kinski i Werner Herzogs ”Fitzcarraldo”? En film som faktiskt tematiskt och innehållsmässigt på många sätt speglar "The hummingbird project”.

Utöver Skarsgårds formidabla insats, har filmen även ett driv i berättandet. Trots att ämnet är invecklat, lyckas regissören Kim Nguyen förmedla en ordentlig kunskapsbas till publiken i filmens inledning utan att det känns som om någon spottar ren exposition i ens tryne.

Men det är i början det. Filmen sackar dessvärre i den sista akten, för att faktiskt runda av med en rejäl besvikelse. Synd. Det som till en början har potential att bli en av årets bästa thrillers, urartar i den ena moralkakan på den andra. Det blir sockersött, ett veritabelt konditori. Jag är inte arg, bara besviken.