Fler målvakter aktuella för HIF: ”Måste ha backup”

Anders Lindegaard är klar för HIF. Men klubben fortsätter att kolla på målvakter.

– Det kan bli att vi tar in en till, säger Andreas Granqvist.

Andreas Granqvist och HIF tittar på fler alternativ till målvaktspositionen. Bild: LUDVIG THUNMAN

HIF har varit på målvaktsjakt under en längre tid. Under torsdagen presenterades Anders Lindegaard som det senaste nyförvärvet. Men det behöver inte innebära att man är färdiga på den positionen. Kalle Joelsson skadades mot Sirius och blir borta på obestämd tid. Under torsdagsträningen var Alexander Nilsson från IFK Hässleholm med. 21-åringen har tränat med laget även vid tidigare tillfällen.