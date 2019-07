Flera personrån under tennisveckorna

Polisens varning: Rör dig inte ensam på ensliga platser under småtimmarna. Och håll koll på din alkoholkonsumtion.

Under natten till torsdagen inträffade ännu ett personrån i centrala Båstad. En äldre tonåring på besök i Båstad anmälde vid tretiden till en polispatrull att han blivit rånad. Enligt den unge mannen hade flera personer med våld tagit ifrån honom hans armbandsur när han var på väg hem genom hamnområdet. Klockan var av märket Rolex och värd omkring 100 000 kronor.

Det är det tredje personrånet under tennisveckorna och polisen ser flera likheter: alla offer är var ensamma män på väg hem under småtimmarna, och som rört sig på relativt ensliga platser. Rånarna verkar också sikta in sig på exklusiva klockor och plånböcker. Ingen av rånoffren har fått någon allvarligare fysisk skada.

Nu går polisen ut med en varning. Enligt polischef Karim Ottosson är Båstad normalt en av de tryggaste orterna i Skåne. Men inte under tennisveckorna.

– När antalet invånare ökar kraftigt och tillfälligt drar det också till sig kriminella som tyvärr ser sin chans, säger han.

Karim Ottossons tips till besökare under tennisveckorna är flera – framför allt att hålla koll på sin alkoholkonsumtion genom att varva intaget med vatten, och naturligtvis att avstå från narkotika. Då är det lättare att vara vaksam på sin omgivning.

– Välj inte mörka och ensliga platser för hemväg. Gå gärna i sällskap eller välj taxi och kollektivtrafik.

Under de kommande dagarna kommer polisen att styra om sina resurser för att kunna öka sin patrullering i Båstads tätort, särskilt under de timmar när de flesta nöjesställen stänger. I utredningsarbetet ska man också ta in film från övervakningskameror.