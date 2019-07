Tonic water är en malariahämmande dryck framtagen av koloniserande britter i Indien. Den har varit populär i decennier men har på sistone blivit en modedryck. Rätt använd är den idag alla vanedrickande sommarfirares frälsare.

Ty den kininkryddade drycken är inte bara virket i en GT. Nya exegeter av GT har nämligen funnit att tonic inte behöver vara ett läskeblask från ett lokalt bryggeri eller ens stora, internationella läskedryckskoncerner, utan en elegant, lätt bitter och oalkoholisk dryck från allehanda utländska och inhemska tillverkare som är klädsam inte bara med en ginstomme utan rent av på egen hand. Vilket är välgörande när ginets Skylla och vodkans Karybdis lockar på sommarens vådliga seglats.

Med kvillrande röst och med lätta fingrar över tangenterna slår jag därför ett slag för tonic rätt upp och ner med is och citron – eller med en vekare stomme än sprit.

Tonic har blivit något av det nya surdegsträsket. Var och varannan lattepappa gör sin egen tonic (kinabark beställer de på nätet). Tonic i koncentrerad form från olika småtillverkare dyker upp i presentbutiker och färdigblandad tonic från när och fjärran – specialare från Schweppes, Fentiman's, Skånska Spritfabriken – you name it! – på livsmedelsbutikernas hyllor. I princip alla är bättre än de forna som, ve och fasa!, oftast var svårt översötade.

Klokt är det alltså att vara varsam med gin när nästan varenda dag under denna årstid innebär en lömsk lockelse efter gin och tonic.

För egen del tycker jag att den gamla portugisiska huskuren är suverän: vitt portvin och tonic. För mig är det också ett underbart sätt att bli av med den där förhatade flaskan white port som annars aldrig kommer till användning. En skvätt portvin i botten, generöst med is och en bit citron och så på med tonic. Läskande – och snällt mot levern.

Eller så kan man haka på en annan trend som ännu inte nått Tjockhult, vårt lands huvudstad, men redan har ett fast grepp om hipsters på Köpenhamns innebarer: Vermouth med tonic.

Skillnaden mellan dessa två lågalkoholiga drinkar ligger så klart i skillnaden mellan sött, vitt och insmickrande portvin och torr, vit vermouth som har en smula beska från den malört som den är kryddad med.

Malört, Artemisia absinthium, heter Wermut på tyska och det är därifrån namnet på den oftast italienska eller franska drycken kommer.

Så droppa inte malört i glädjebägare, nicht Wermut in den Becher der Freude träufeln, som tyskarna säger.

Häll i stället tonic i glädjebägaren, låt dig svalkas och unna njurarna en smula semester!

Tre tips:

• Till vit port och tonic räcker det fint till med söta och apelsindoftande Offley Cachucha (8106, 129 kr). 5 cl i ett högt glas, ordenligt med is och apelsinskiva och fyll upp med tonic.

• Vill du ha vermouth i din tonic så spara Noilly Prat till hösten och en Dry Martini och välj hellre en torr, vit italiensk, gärna Cinzano Extra Dry (best nr 80555, 129 kr).

• Tonic är alltid en smaksak och olika gin ställer olika krav. Själv väljer jag Fentimans citruspräglade till vit port och Fever Tree med mera kinin till vermouth.