Halvvägs igenom alla föreställningarna konstaterar producenten och skådespelaren Heléne Lindquist att det mesta i årets bruksspel går bra, utom möjligen just hon själv. Nyligen föll hon illa och får nu ta plats på scenen med sin brutna fot i paket.

The show must go on, heter det ju. Det ganska slitna uttrycket blev aktuellt i årets uppsättning av Bruksspelet.