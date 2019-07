Hiphopstjärna ställer in på Way Out West

Hiphopstjärnan Cardi B var ett av Way Out Wests stora affischnamn inför årets festival. Med några veckor kvar innan det var tänkt att artisten skulle gå upp på scenen i Slottsparken i Göteborg meddelar arrangören att artisten inte kommer.

”Tyvärr måste vi meddela att den tänkta spelningen med Cardi B på årets Way Out West är inställd. Vi beklagar den här situationen och jobbar nu hårt för att inom kort presentera en ny bokning i den lucka som uppstått i schemat”, skriver Way Out West på Facebook.

Sverige är inte det enda landet som nobbats av Cardi B under året. I maj ställde hon med kort varsel in flera av sina konserter i hemlandet USA. Sedan dess har hon avbokat både Parklife-festivalen i Storbritannien och ett uppträdande på Singapore Grand Prix i september.