Fredrik Liverstam: ”Jag har nästan inte koll på alla...”

HIF-truppen har förändrats rejält på bara några veckor. En som däremot står stadigt i backlinjen är Fredrik Liverstam.

– Formen har varit bra länge, säger han.

Fredrik Liverstam har tagit en given plats i HIF:s backlinje. Bild: KRISTER ANDERSSON

När HIF klev in i årets allsvenska säsong var det med till stora delar samma lag som under hösten i fjolårets superettan. Men under sommaren har massvis av förändringar skett. Per-Ola Ljung har ersatts av Henrik Larsson på tränarbänken. Andri Bjarnason och Rasmus Jönsson har flyttat till Tyskland respektive Thailand. Också har fyra nya spelare (Alhaji Gero, Ibrahim Bancé, Daniel Hafsteinsson och Anders Lindegaard) kommit in.