Jaguar, Oldsmobile, Buick, Packard, Corvette, Volvo, Citroën – det var bara några av alla klassiska bilmodeller som radades upp på Citadellområdet under lördagen. Den årliga Thulinträffen lockade både unga och äldre bilälskare.

Familjen Ottosson från Vallåkra kvalar med råge in under begreppet entusiaster. De har rullat in på Citadellet med ett husvagnsekipage som formligen osar av nostalgi.

Själva husvagnen är en 50 år gammal fransk Notin, dragen av mamma Lenas Oldsmobile från 1956 och när familjen – som även består av pappa Stefan och dottern Ellie – packat upp bord och stolar dyker även gamla Oboy-burkar och andra nostalgiprylar upp.

– Är det nytt är det tråkigt, säger Lena Ottosson och tillägger:

– Jag brukar säga att om det är streckkod på grejorna så passar de inte in hos oss. Vi går all in på gamla prylar.

Hemma i Vallåkra har familjen även ett litet lanthandelsmuseum.

– Men det är bara öppet när vi hinner med. Vi får väl satsa lite mer på det när vi går i pension, säger Stefan Ottosson.

En annan som älskar gamla bilar är Lars Kjellström från Trelleborg. Han köpte sin ögonsten Citroën B11 Sport från 1951 redan för 37 år sedan.

– Då gav jag kanske 20 000 för den. Jag har blivit erbjuden 150 000, men jag är inte så sugen på att sälja den. Jag har haft den så länge att det skulle vara svårt att skiljas, säger han.

– Jag har alltid älskat den här modellen och designen. Det var en sån man kunde se i gamla gangsterfilmer. Och sen har du hela historien. Den tillverkades ju från 1934 till 1957, säger Lars Kjellström.

I år fyller för övrigt bilmärket Citroën 100 år.

Peter Billquist från Landskrona har en av Thulinträffens mer udda bilar. En Packard Convertible Coupé från 1930.

– Ja, det är en ovanlig modell. Just den här modellen tillverkades i några hundratals exemplar och jag tror inte att det finns så många kvar. Just den här bilen renoverades i Kanada 2014–2016 och det var därifrån jag köpte den, säger Peter Billquist.

– Och Packard finns inte längre som märke. Sista bilen tillverkades 1956 och sen gick märket i graven 1958.

Projektledaren för Thulin-träffen, Kalle Håkansson, är nöjd med både bil- och publiktillströmning.

– Vi har i stort sett fullt här vad gäller platser. Själv känner jag en underbar glädje att vi kan fortsätta att arrangera de här träffarna varje år. Det ligger mycket jobb bakom, men det finns också en stor passion för detta hos väldigt många, säger Kalle Håkansson.