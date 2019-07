Hollywood fortsätter att hoppas på spel

Fakta

Titel År IMDB-betyg Biointäkter (miljoner dollar)

"Prince of Persia: The sands of time" 2010 6,6 336

"Lara Croft: Tomb raider" 2001 5,8 275

"Lara Croft: Tomb raider – The cradle of life" 2003 5,5 157

"Tomb raider" 2018 6,3 275

"Hitman" 2007 6,3 100

"Hitman: Agent 47" 2015 5,7 82

"May Payne" 2008 5,4 85

"Resident evil" 2002 6,7 103

"Resident evil: Apocalypse" 2004 6,2 129

"Resident evil: Extinction" 2007 6,3 148

"Resident evil: Afterlife" 2010 5,9 300

"Resident evil: Retribution" 2012 5,4 240

"Resident evil: The final chapter" 2017 5,6 312

"Silent hill" 2006 6,6 98

"Silent hill: Revelation" 2012 5 52

"Doom" 2005 5,2 56

"DOA: Dead of alive" 2006 4,8 8

"Super Mario bros." 1993 4 20*

"Mortal kombat" 1995 5,8 122

"Final fantasy: The spirits within" 2001 6,4 85

"Tekken" 2010 4,8 1

"Warcraft: The beginning" 2016 6,8 434

"Street fighter" 1994 3,9 99

"Wing commander" 1999 4,2 12*

"Assassin's creed" 2017 5,8 241

"Alone in the dark" 2005 2,3 10

"Bloodrayne" 2005 2,9 4

"Pokémon detective Pikachu 2019 6,8 429

"Need for speed" 2014 6,5 203

"The angry birds movie" 2016 6,3 352

"Rampage" 2018 6,1 428

*USA och Kanada