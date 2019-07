Sommaren behöver inte bara innebära sol och bad. Filmklubb i ett nedsläckt rum på biblioteket fungerar precis lika bra som avkoppling.

Mellan klockan två och tre stängs alla skärmar av på biblioteket i Klippan. Tanken är att visa särskilt yngre besökare att det finns även andra aktiviteter. Vilken aktivitet som erbjuds, beror på vilken dag det är. Ibland har man exempelvis högläsning ur en bok. Men på måndagar är det filmklubb.

En efter en släntrar barnen in i det mörklagda rummet, beläget på andra sidan av en korridor bakom biblioteket i Klippan. Några har mamma eller pappa med sig. Dagens film blir Lego the movie, the second part.

– Det är tredje gången jag är här. Tidigare har jag sett Sune och Superhjältarna 2 säger Filippa Carserud.

Mimmi Larsson har kommit med sin mamma ända från Arboga.

– Vi är på semester här, och blev glatt överraskade över hur mycket kul som händer här på biblioteket nu under sommaren, säger mamma Olivia Larsson.

Margareta de Fine Licht är bibliotekarie och är den som har dragit igång filmklubben.

– Det är egentligen inte vår egen idé, utan just filmkvällar är något man har på många bibliotek under loven. Film är också en form av berättande, precis som böcker, säger hon.

Filmklubben pågår fram till veckan innan skolstart och för den som vill delta så är det måndagar klockan 14 som gäller. Målgruppen är barn mellan 7 och 12 år.