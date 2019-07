Svagare misstankar för explosion i Linköping

Misstankarna har försvagats mot de personer som anklagats för att ha orsakat den kraftiga sprängningen i Linköping i början av juni.

Explosionen i centrala Linköping den 7 juni orsakade stora skador på flera bostadshus. Fasader, fönster och balkonger till ett hundratal lägenheter förstördes men som tur var skadades ingen person allvarligt.

Utredningen leddes av en åklagare men eftersom personerna inte längre är skäligen misstänkta har polisens spaningsledning tagit över ansvaret för förundersökningen.

– Vi hade ett par skäligen misstänkta men utredningen har gått åt det hållet att det inte föreligger skälig misstanke längre. Och då har jag skickat tillbaka det till polisen i samråd med utredarna. Det är mitt beslut, säger åklagare Britt-Louise Wiklund.

Hon vill inte gå in på om de under utredningens gång fick kontakt med någon av de misstänkta personerna. Ingen har under tiden suttit frihetsberövad. Samtidigt är personerna fortfarande intressanta.

– De här personerna är inte helt avförda så att vi säger att de är helt oskyldiga, säger Wiklund.

Ärendet är fortsatt prioriterat hos polisen och personal från den Nationella operativa avdelningen (Noa) arbetar med fallet. Flera analyssvar har ännu inte kommit in. Britt-Louise Wiklund säger att utredningsläget är komplicerat och att väldigt mycket material måste gås igenom.

Hon är ändå förhoppningsfull om att lösa fallet.

– Självklart finns det en förhoppning, man har satt in väldigt mycket resurser. Vi har full förståelse att allmänheten tar allvarligt på det här. Det är ett trauma i stan, säger åklagaren.