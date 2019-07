I Iran var stickning och broderi en given fritidssysselsättning. Nu går Talat Hormati en kurs i sömnad i Helsingborg. Här lär hon sig svenska och siktar på ett jobb i branschen.

Här tar Talat Hormatis kreationer form. Hon vet redan hur de ska se ut, det har hon funderat ut hemma. Bild: Sven-Erik Svensson

I den lilla lokalen på Närlundavägen 16 C är det full aktivitet. Någon lägger fram tyg, mäter och klipper till medan ett par andra sitter vid symaskiner. Samtidigt hörs ett trivsamt småprat. Här pågår en kurs i hållbart mode. Sex personer får under tolv kursdagar lära sig sömnad men också svenska. Fatima Zutic från design- och integrationsföretaget I am fashion leder dagens kurs.