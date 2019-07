Roy Andersson tävlar i Venedig

Fakta

Filmfestivalen i Venedig äger rum 28 augusti–7 september och är den 76:e i ordningen.

Öppningsfilm är "The truth" (originaltitel: "La vérité") av den prisbelönte regissören Hirokazu Kore-eda med Catherine Deneuve, Ethan Hawke och Juliette Binoche i huvudrollerna. Andra filmer som visas på festivalen är bland annat Roy Anderssons "Om ändligheten", Giuseppe Capotandis "The burnt orange heresy" med Mick Jagger och Claes Bang i rollistan, "Ad astra" av James Gray, konsertfilmen "Us + them" av Roger Waters och "Marriage story" av Noah Baumbach.

Årets festival leds av den argentinska filmskaparen Lucretia Martel.