Bekräftat: Rögle tar in forward från Nordamerika

Under torsdagen kunde HD-sporten avslöja att Rögle tar in 25-årige forwarden Hampus Gustafsson på ett tryout-kontrakt. Under fredagen bekräftade klubben själva sin senaste förstärkning.

– Det var dags att testa något nytt och när det här tillfället dök upp så var det inget att tveka på, säger Hampus Gustafsson till Rögles hemsida.

Bild: MATHILDA AHLBERG Dennis Everberg, Anton Bengtsson, Dominik Bokk samt juniorerna Adam Edström och Wilson Johansson har redan anlänt. Nu är nästa offensiva förstärkning på plats i Rögle. Under fredagen presenterade klubben 25-årige Hampus Gustafsson, närmast från AHL-laget Hershey Bears.