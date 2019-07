Ängsliga spelskapare tar steg mot inkludering

Fakta

"Gone home" (2013): Ett spel där det gäller att utforska vad som hänt huvudpersonens syster, där en berättelse om kärlek till en annan flicka är central.

"Dragon age: Inquisition" (2014): Spelet fick stor uppmärksamhet på grund av den homosexuella rollfiguren Dorian, vars pappa försökte "bota" honom med blodmagi.

"GTA": "GTA"-serien har i alla år innehållit olika hbtq-referenser och -personer. En av expansionerna till "GTA IV" heter "The ballad of Gay Tony" (2009). "GTA V" (2013) Trevor brottas med sin sexualitet. Serien är också flitigt kritiserad för att framställa minoriteter nedsättande.

"Life is strange" (2015): Äventyrsspelet "Life is strange" innehåller bisexuella och lesbiska teman.

"Dream daddy" (2017): I rollen som pappa gäller det att dejta andra pappor.

"Elder scrolls online: Summerset" (2018): Spelaren får i uppdrag att hjälpa en transsexuell kvinna att återförenas med sin syster. Berättelsen tar upp teman som att komma ut och acceptans.

"The Sims 4" (2014): Sedan 2016 finns stora möjligheter att skapa könsnormsöverskridande personer. Spelet fick nyligen uppmärksamhet för att man satt ett samkönat par på fodralet.

"Overwatch" (2016): Två av spelets figurer, Tracer och Soldier:76, är homosexuella.

"The last of us" (2013): En av huvudpersonerna, Ellie, är ickehetero. Det avslöjas i expansionen "Left behind".

"Assassin's creed: Odyssey" (2018): Spelaren kan inleda relationer med personer av båda könen, och man stöter också på andra figurer som lever i ickeheterorelationer.