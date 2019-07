Det är förlängning mellan AIK och Maribor i den andra och avgörande matchen i andra kvalomgången till Champions League. Vid full tid var det 2–1 till AIK och 3–3 sammanlagt eftersom Maribor vann med samma siffror i första mötet i Slovenien.

Redan efter fyra minuter nickade Per Karlsson in 1–0 på Friends Arena, ett mål som innebar att AIK var vidare på fler bortamål. Ledningen och avancemanget höll sig fram till tre minuter in i andra halvlek då Andrej Kotnic i en rörig situation framför AIK:s mål kunde sätta 1–1. Och plötsligt var det slovenska laget vidare.

Men med halvtimmen kvar satte Sebastian Larsson 2–1 på en frispark vilket innebar 3–3 sammanlagt och förlängning.

Vinnaren kommer få möta Rosenborg i nästa omgång sedan det norska laget slagit ut Bate Borisov, Vitryssland, med totalt 3–2.