KONSERT • JAZZ Ystads teater, Ystads jazzfestival, 1/8.

”Jazz på svenskt vis” — nej, det betydde inte jazzversioner av ”Waterloo”, ”Euphoria” och ”Gamle Svarten”. Jan Lundgren har ju tagit 2000-talspatent på att smälta ihop jazz med svensk visa och folkton, och tonvikten låg förstås där.

Det nya, ambitiöst upplagda programmet med de skickliga blåsarna i Göteborg Wind Orchestra (GWO) bjöd på ekon av Taube, Jan Johansson, Bengt Hallberg, Nils Lindberg och ”Bä bä vita lamm”.

Olika goda arrangörer skapade variation. Martin Berggren, Ann-Sofi Söderqvist och Anders Ekdahl, med flera, bidrog till en bra balans mellan energifyllt pulserande saker och romantiska ballader.

Somliga arr låg nära originallåtarna, andra stack iväg i djärva piruetter och bytte ton- och taktart som Donald Trump byter ministrar. Lundgren, Mattias Svensson och Zoltan Csörsz växelverkade ofta intensivt med GWO, skrivet och improviserat gled i vartannat och flera vassa solister klev fram ur orkestern.

Mest spjuveraktig: Bengt Hallbergs hialösa ”Trudelutter”. Mest överraskande: ”Dans på Brännö brygga”. Vackrast: ”Torn Eriks visa” från bara GWO. Mest bejublat: Jan Lundgrens pianosprudlande i ”Gånglek från Älvdalen”.

Och så var det Danmarks tur. Broderlandet hade skeppat över ett rent A-lag, som gjorde precis det vi vet att de musikerna kan: hyllade Svend Asmussen med alla fioljättens egna kvaliteter – spelglädje, lekfullhet, melodifröjd, full swing och humor.

Violinisten Bjarke Falgren (mycket Asmussen i honom), Svend A:s spelkompisar Jacob Fischer och Aage Tanggaard, sångarna Mads Mathias och Sinne Eeg samt svenskarna Filip Jers, munspel, och Hans Backenroth, bas, var på plats. De gav oss bland annat ”Groove merchant”, Asmussens vackra ”Nadja” och luriga ”Hambo om bakfoten” och förstås ”Scandinavian shuffle”, nu i bluegrass-stil och osannolikt musikantiskt framlekt.

Mathias scattade loss i ”Tea for two, där Aage Tanggaard finsnickrade på high-hat och trumkanter så att han nästan gick in i självsvängning och Sinne Eeg (Skandinaviens kanske främsta jazzsångare) levererade en själfull ”My melancholy baby”. Med mera. I slutet skrek publiken.

Svend Asmussens änka Ellen Bick Asmussen hade hållit ett inledningstal inför konserten och fick sig sedan tillägnad en delikat ”The nearness of you” signerad Jan Lundgren, årets mottagare av The Ellen & Svend Asmussen Award.