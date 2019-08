Marcus Tornée uttagen till lag-EM

Den 9-11 augusti avgörs lag-EM i friidrott i polska Bydgoszcz. Under torsdagen presenterade förbundskaptenen Karin Torneklint truppen och i herrarnas stafettlag på 4x100m återfinns IFK Helsingborgs Marcus Tornée. 21-åringen kommer att springa tillsammans med Henrik Larsson från IF Göta, som vann 100m under U23-EM i Gävle, Kasper Kadestål, Malmö AI och Emmanuel Dawlson, Hammarby IF.