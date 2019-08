Efter vännens bortgång cyklar han in pengar åt Barncancerfonden – på höghjuling

Under tio dagar ska Daniel Johansson cykla 120 mil genom södra Sverige på sin höghjuling. På måndagen rullade han längs kusten på Bjäre för att avsluta dagen i Vallåkra söder om Helsingborg. Turen gör han med en förhoppning om att samla in 200 kronor per mil.