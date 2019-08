Honduras klassar dengueutbrott som epidemi

Honduras klassar utbrottet av denguefeber som en epidemi efter att mer än 620 människor dött i den myggburna sjukdomen i år, rapporterar BBC

Enligt det honduranska hälsodepartementet har 146 000 fall registrerats mellan januari och den 20 juli. Det är en ökning med 98 procent jämfört med samma period förra året.

Denguefeber är en virussjukdom som sprids via Aedes-myggor. Symtomen påminner om svår influensa, det vill säga hög feber med frossa och svettningar, kraftig muskelvärk, uppkastningar och uttorkning.

Globalt har frekvensen av denguefeber växt dramatiskt de senaste årtiondena och ungefär hälften av jordens befolkning ligger i riskzonen för att drabbas, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det finns inget specifikt läkemedel mot sjukdomen, men om den upptäcks tidigt och patienten får tillgång till sjukvård snabbt så minskar dödligheten till under en procent, enligt WHO.