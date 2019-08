Seger: ”Upp med korten på bordet”

Diskrimineringsombudsmannen vill se Svenska fotbollförbundets ersättningar till dam- respektive herrlandslaget redovisade. Något som landslagskaptenen Caroline Seger anser är bra. – Det är bara upp med korten på bordet så får vi se vad det visar, säger hon till TT.

Följetongen kring dam- och herrlandslagsspelarnas ersättningar under samlingar och mästerskap har tagit fart ordentligt under de senaste veckorna. Anledningen är att en anmälan om misstänkt lönediskriminering tagits upp av Diskrimineringsombudsmannen (DO).