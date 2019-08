Självsäkert Way Out West kör på som vanligt

Artistavhopp och ökande konkurrens är inget som oroar Way Out West. Göteborgsfestivalen satsar som vanligt på jämställdhet och klimatarbete. I år ska man hjälpa besökarna att göra mer hållbara val – även hemma. – Förhoppningsvis kan vi inspirera andra evenemang till att gå samma väg, säger grundaren Ola Broquist.

Augusti har just börjat, snart ska världsartisterna inta Slottsskogen och andelen stockholmare i Göteborg öka explosionsartat. Det är dags för Way Out West. Festivalen som har funnits sedan 2007 har i år drabbats av ett par tunga avhopp. Broken Social Scene tvingades ställa in sin medverkan på grund av sjukdom och i juli meddelades det att det stora affischnamnet Cardi B hoppade av.