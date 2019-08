Burestedt inleder VM-spelet mot tjeck

VM i Basel inleds den 19 augusti men redan häromdagen lottades turneringen vid en ceremoni i internationella förbundets kansli i Kuala Lampur. Felix Burestedt, fostrad i Skälderviken, är en av tre svenska deltagare och han inleder mot 133:e rankade tjecken Adam Mendrek. Blir det seger där väntar förmodligen Ng Ka Long Angus, seedad nia i VM, i den andra omgången. Burestedt, som just nu VM-laddar under ett långt läger i Singapore, rankas just nu 79:a i världen.

– Jag tycker att Felix har hamnat på bra ställen i lottningen, säger sportchefen Jonas Herrgårdh till badminton.nu.

64 spelare deltar i singelklassen.