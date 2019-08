Blood Orange dränker det urbana i champagne

Den mjuka skymningssolen och Blood Orange var verkligen synkade när de intog Azalea, en av festivalen Way out Wests scener på torsdagskvällen. Dev Hynes och projektet Blood Orange har i ett decennium blivit en ikonisk röst inom R&B scenen. Och ljudbilden känns igen, sirener, spoken word, trafikljud blandas med jazzackompanjerade soulstämmor – urban miljö doppad i champagne.

De har uppträtt på Way out West tidigare, men nu har fem år gått och två nya album släppts. I dag har de ett mjukare sound, mindre stackato och mer flödande toner. Publiken i Slottsskogen var till en början smått reserverad, men när tredje låten, Take your time från senaste albumet Negro Swan kickade in vaknade dansfötterna till liv vid Azalea-scenen.