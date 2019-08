De flytande trädgårdarna är här – nu drar trädgårdsgillet igång.

Fredag till lördag är det dags för årets upplaga av Landskrona trädgårdsgille. Och i vallgraven väntar flottarna på att få sina röster.

På fredagen drar den 16:e omgången av Landskrona trädgårdsgille igång. Och på torsdagen arbetades det febrilt för att få till alla detaljerna.

– Trädgårdsgillet har fått en plats i folks hjärtan, och det är många som ser fram emot det här, säger samordnare Emeli Zeilon.

En av de stora attraktionerna är de flytande trädgårdarna som guppar i vallgraven.

– Det är en trevlig blandning av nya aktörer och gamla trotjänare som ligger bakom årets flottar. Ett tema som återfinns i flera av flottarna är återbruk och klimattänk, vilket är ett högaktuellt ämne just nu, säger Emeli Zeilon.

Vilken idéträdgård som är den Flottaste flotten 2019 röstas som vanligt fram av besökarna under trädgårdsgillet. Vinnaren presenteras på lördag klockan 15.

Flotte 1: Nisses paradis av förra årets vinnare, Ödåkra uteplantor.

Flotte 2: Smältande is av nykomlingarna Therese Rombrant och Lovisa Fogelström från podden Trädgårdsarkitekterna.

Flotte 3: Tillsammans i Landskrona skapar vi minnen av Tekniska avdelningen, Landskrona stad.

Flotte 4: When life gives you lemons — make lemonade! av nykomlingarna Myriam Jabert homestaging och Floristmakeriet.

Flotte 5: Kära Selma av Tillsammansgruppen, omsorgsförvaltningen/boende och hälsa, Landskrona stad, i samarbete med de äldre.

Flotte 6: Mantra av Blomsterhörnan.