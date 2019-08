Hur ska man leva sitt liv på ett tillfredsställande vis? Inspirerad av tre avslappnade konstnärer undersöker Christine Antaya vad som händer när man lägger ifrån sig telefonen.

Blommor istället för bloggar. Bild: Björn Nilsson

Jag ler urskuldande mot mitt strandsällskap och svarar henne att nej, det är faktiskt inte en självhjälpsbok, innan jag återvänder till läsningen av ”How to do nothing. Resisting the attention economy”. Man kan förstås förlåtas för antagandet att det skulle vara något slags manual, men konstnären Jenny Odells bok innehåller inte några strategier för att begränsa skärmtid eller knep för att slappna av. Den är delvis en kritik mot hur sociala medier vill behålla oss i ett tillstånd av avundsjuka och distraktion, men främst handlar den om vad vi kan göra istället.