Min mening: ”Gång- och cykelbanor är under all kritik”

Insändarskribenten tycker att grönskan i centrala Åstorp blivit lite väl vildvuxen.

Åstorp city - en djungel nära dig!

Är det bara jag som tycker att grönska och vegetation håller på att ta över i centrum? Denna kommun som förr var så prydlig och välansad.

När det gäller klippning av allmänna gräsytor och blomsterarrangemang så är det inget att klaga på, men gång- och cykelbanor är under all kritik. Jag har för mig att fri höjd vad gäller cykelbanor skall vara 3,2 meter. I kommunen gäller tydligen inte denna regel. Här cyklar man rakt in i kvistar och blad som hänger ut över cykelbanorna.

Sen är det ett antal utfarter och korsningar - både privata och kommunala - där sikten är minimal. I ett utskick för en tid sedan gäller regeln att buskar och träd inte får vara högre än 80 centimeter. Hur många bryr sig om det?

Många privata och kommunala tomtägare låter även höga yviga träd och buskar hänga långt ut över körbanorna.

Personligen tycker jag att jättehöga träd passar bäst i skogen.

Djungel Jim