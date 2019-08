Nöjesfälten: Inte mer strul än vanligt

Under onsdagen evakuerades passagerare från en berg- och dalbana på Liseberg från 47 meters höjd. Under samma dag satt åtta personer fast i en attraktion på Gröna Lund i 40 minuter. Men de flesta som skadar sig gör det mellan åken.

– Vi har ungefär tio miljoner åk per år. Under en säsong händer det att en attraktion stannar mellan tio och trettio gånger på varje park, säger Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts, som äger bland annat Gröna Lund i Stockholm.