I Italien har semestrarna just börjat. Förra helgen var det dags för alla medier att tala om den fruktansvärda, årligen återkommande ”l’esodo”.

”Uttåget” som den alltså dramatiskt kallas – förebilden är biblisk – är när alla italienare sätter sig i bilen samtidigt för att lämna staden och åka till havet.

Ingen bilskam här inte. Det hör liksom till att man ska sitta fast i trafiken i timmar. TV-nyheterna har varje år exakt samma inslag från detta kollektiva drama. Män och kvinnor med håret på ända, skrikande ungar i baksätet och desperat uppsyn berättar om sina hemska öden i köerna längs vägarna.

I år tillkom eländet att personalen i vägtullarna strejkade och nu även en regeringskris. Det är vanligt i Italien, men ovanligt i augusti, när även parlamentet brukar vara semesterstängt. Men just nu är det inte mycket som är som det brukar i Italien.

Därmed blir ett litet lokalt drama en sorts sinnebild för flydda tider som kanske aldrig kommer igen. En av Neapels mest anrika restauranger har stängt. Personalen vägrar att arbeta eftersom de inte har fått lön sedan i maj. Någon ordning får det väl ändå vara!

Ciro a Santa Brigida är en sådan där restaurang där man på helgerna kunde se uppklädda familjer i flera generationer fira bröllopsdagar, dop och konfirmationer. Inredningen är i stort sett oförändrad sedan ägarna flyttade in i lokalerna på Via Santa Brigida på 1930-talet, skylten likaså. De flesta kyparna är lite äldre, vänliga och förekommande och vet hur man säljer rätterna på menyn. Det finns en gammal vits om en stackars bläckfisk som hölls levande i ett kar i köket och som dag ut och dag in visades upp för gästerna för att demonstrera att ställets havsdelikatesser var pinfärska. Andra berättar om hur kyparna vippade på fiskstjärtarna med fingrarna för att åstadkomma samma effekt.

Ciro a Santa Brigida är alltså en klassiker, även i fråga om napolitansk uppfinningsrikedom och humor. Ägaren skriver stolt på restaurangens hemsida att Ciro är till för finsmakare som kan känna skillnaden i smaken på en pizza beroende på minsta variation i ugnstemperaturen eller som med förbundna ögon kan urskilja smaken på en San Marzano-tomat jämfört med den droppformade Vesuvius-arten. Restaurangens sartù är legendarisk, en sorts napolitansk risotto som gräddas i en form i ugnen och stjälps upp som en kaka.

Det fanns en tid när alla som räknades i Neapel gick till Ciro: politiker, skådespelare, operasångare och dirigenter från San Carlo-operan, författare, vivörer, vardagsfilosofer. När det hände något i staden var det dit man gick som journalist för att få information om hur saker och ting verkligen låg till, eftersom allting måste tolkas genom napolitanska glasögon.

Men i massturismens spår finns ingen plats för ställen där man resonerar om smakvariationer mellan basilika som mognat på balkongen eller på en äng på landet. Neapels turister väller in till identitetslösa restauranger med billig och dålig mat, som så snabbt som möjligt ska mätta så många munnar som möjligt.

Kanske är det långsökt, och kanske är det bara jag som tänker så. Men nog känns det som att även det offentliga livet har vattnats ur och blivit fattigare på idéer, smaker, nyanser, stil och kvalitet.