Den stora ljuskronan i salongen på Landskrona teater rengörs bit för bit. Tusentals smutsiga kristallprismor har plockats ner, putsats och satts upp igen.

En ställning har byggts upp mitt i teatersalongen. Den sträcker sig upp mot taket och den uppemot 300 kilo tunga ljuskronan i gjuten mässing och med mängder av kristallprismor. Den mäter 210 centimeter i diameter.

Ljuskronan fanns på plats när teatern invigdes 1901. Men tobaksrök, damm och smuts i största allmänhet har genom åren satt spår.

– Kronan är platsbyggd, det finns bara en sådan. Den är sammanbyggd med taket och den går inte att plocka ner, så vi får jobba från en ställning, säger restauratör Nils Alm.

Nils Alm och hans assistent började i måndags arbetet med den imponerande ljuskronan. Då plockades längderna med sammanlagt 5 575 prismor med varsam hand ner och lades i ett speciellt rengöringsmedel.

– Man gör alltid likadant med kristalljuskronor, oavsett om de är små eller stora. Prismorna måste tas ner för att rengöras, säger Nils Alm.

Dessutom rengjordes mässingsytorna, liksom med prismorna, med hjälp av en tandborste.

– Det är inte bara rök och damm och annat utan även artificiella effekter på scenen som sugits ut via taket och som passerat genom kronan. Den var väldigt, väldigt smutsig och dammig. Den var i stort i stort behov av rengöring.

Ljuskronan har rengjorts tidigare, men det var troligen ganska många år sedan. Dessutom har den fått elbelysning, tidigare var den avsedd för levande ljus.

– Och tidigare kunde man hissa ner ljuskronan, säger Nichlas Olsson som är scenmästare på Landskrona teater.

Nichlas Olsson har arbetat i tio år på Landskrona teater, och även en omgång tidigare för sådär 25–30 år sedan. Han menar att scenrök också satt sina smutsiga spår på ljuskronan.

När prismorna rengjorts började arbete med att sätta tillbaka dem. Ett antal var trasiga eller fattades.

– Vi satte dit 75 nya så att den blir komplett och blir som den var när den var ny, säger Nils Alm.

Landskrona teater har under senare år renoverats i omgångar både in- och utvändigt. Den senaste, markarbeten precis utanför entrén, är just på väg att avslutas.