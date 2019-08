Regnmassorna strömmade in i gymnastikhallen

Regnmassorna letade sig in i gymnastikhallen både via taket och under dörrarna. Blir det mer skyfall finns risken att träningarna får ställas in.

Under torsdagseftermiddagen föll det stora mängder vatten i Höganäs. Taket på racket- och gymnastikhallen läcker in, något tidningen skrivit om tidigare. Men vid skyfallet under torsdagen var taket inte det enda stället som regnet letade sig in.