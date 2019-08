Topplistorna: Einár klår Hov1

Einár tar tillbaka förstaplatsen på den svenska albumlistan från Hov1. På singellistan går Tones and I upp i topp med ”Dance monkey”. Den enda nya låten på listan är Ariana Grandes ”Boyfriend”, ett samarbete med Social House.

Album:

1. (2) Einár: ”Första klass”

2. (1) Hov1: ”Vindar på Mars”

3. (3) Avicii: ”Tim”

4. (Ny) Volbeat: ”Rewind replay rebound”

5. (4) Ed Sheeran: ”No 6 collaborations project”

6. (6) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

7. (8) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

8. (7) ZE: ”Mer än rap”

9. (10) Aden x Asme: ”12 till 12”

10. (12) Lil Nas X: 7 Ep”

11. (15) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

12. (14) Dani M & Sumon Superti: ”Pusher II”

13. (9) Lasse Stefanz: ”Night flight”

14. (17) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

15. (13) Hov1: ”Gudarna på Västerbron”

16. (11) Sabaton: ”The great war”

17. (Ny) Narnia: ”From darkness to light”

18. (14) Mares: ”Sunnanvind”

19. (20) Molly Sandén ”Större”

20. (22) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

Singlar:

1. (2) Tones and I: ”Dance monkey”

2. (1) Shawn Mendes och Camila Cabello: ”Señorita”

3. (3) Dani M & Sumon Superti: ”Fame”

4. (4) Ed Sheeran & Justin Bieber: ”I don't care”

5. (18) Lil Tecca: ”Ransom”

6. (5) Billie Eilish: ”Bad guy”

7. (6) Ed Sheeran: ”Beautiful people”

8. (7) Einár, Dree Low: ”Min nivå”

9. (8) Mares: ”Sunnanvind”

11. (10) K27: ”Kom hit”

12. (16) Lewis Capaldi: ”Someone you loved”

13. (14) Veronica Maggio: ”Tillfälligheter”

14. (15) Victor Leksell: ”Klär av dig”

15. (13) Einár, Dree Low: ”Min nivå”

16. (12) Post Malone, Brian Lee, Louis Bell: ”Goodbyes”

17. (11) Lil Nas X: ”Old town road”

18. (Ny) Ariana Grande & Social House: ”Boyfriend”

19. (17) Avicii: ”SOS”

20. (19) Hov1 & Veronica Maggio: ”Hornstullsstrand”

Källa: GLF