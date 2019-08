Amason skiner trots skyfall

Amason gick på Way Out Wests största scen precis samtidigt som det värsta skyfallet hittills under festivalen sätter i gång. Sångerskan Amanda Bergman har glitter på kinderna och en svikt i stegen när hon rör sig runt på scenen. – Tack för ni är ute trots regnet. Inte ens djur är det egentligen, säger hon till publiken.

Amason växlar som bekant mellan svenska och engelska under spelningen. De växlar även sången, keyboardisten och frontfiguren i Dungen, Gustav Ejstes byter av och sjunger duett med Amanda Bergman.