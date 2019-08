Augustine gör andra giget på Way Out West

Att släppa sin första singel och bara ett halvår senare få spela på Way Out West låter som en nästintill omöjlig bedrift, men det är exakt vad som har hänt Augustine. – Det har gått sjukt fort. Det här är min andra spelning någonsin, säger han till TT.

Augustines karriär har bara börjat, men han hyllas redan för sin mjuka falsettröst och ep:n “Wishful thinking” har hajpats på flera musikbloggar. När TT träffar honom under Way Out West i Göteborg har en sladd glömts i replokalen och spelningen ett par timmar senare kan vara hotad. Men sedan kommer samtalet, sladden kan hämtas och levereras till Göteborg i tid.