Gammaldags slåtterdag håller fjärilarnas paradis vid liv

I över 30 år har föreningen Klippanbygdens Natur slagit ängsmarken Räfshalen vid Riseberga, men det är inte alltid arbetet går alldeles lätt.

Under den torra sommaren 2018 fick slåttern ställas in – och under årets slåtterdag på lördagen har föreningen i stället motsatt problem.

– Det har spöregnat hela morgonen, så även om det går att slå är det så blött att höet kommer att mögla, säger Gunnel Björkman.

Slåttern utförs dock inte främst för att få hö, utan för att hålla ängen öppen så att de många fjärilsarter och ängsblommor som trivs här ska fortsätta göra det.

Räfshalen, strax norr om Bandsjön vid Riseberga, är privat mark där det en gång låg ett torp. Torpet övergavs dock under 30-talet, och i dag finns bara gropar kvar efter de gamla byggnaderna.

– De som hade marken bodde inte så länge här. Förmodligen var jorden för mager för att odla, säger Roland Billqvist.

Han har varit med och tagit hand om ängsmarken länge, om än inte ända sedan Klippanbygdens Natur tog över skötseln 1985.

– När de började här var det väldiga problem med sly och helt igenvuxet, säger Roland Billqvist.

Han lassar upp hö på hässjan som föreningens medlemmar hjälpts åt att bygga under förmiddagen. Det är främst föreningens medlemmar som brukar delta i slåttern, men alla är välkomna.

– Intresset verkar öka på flera håll – i Perstorp hade de tydligen varit 78 stycken i år. Så vi hoppas att fler ska vilja komma hit i framtiden, säger Gunnel Björkman

Förutom slåttern varje sensommar brukar föreningen röja sly ett par dagar på våren och rensa fågelholkarna innan nya gäster flyttar in. Nu kan det också bli aktuellt att bränna en ljungslänt på ängens ena sida för att ge nytt liv åt de växter som torkan gick hårdast åt förra året.

Allt som allt blir det alltså några arbetsdagar varje år ute på ängen för Klippanbygdens Natur.

– Det här är mitt personliga paradis – vad är det man brukar kalla det, mindfulness? säger Gunnel Björkman.