Orville Peck sjunger om kärlek mellan cowboys

Orville Peck är en av Way Out Wests bäst bevarade hemligheter. Hans identitet är okänd och han uppträder maskerad, samtidigt som hans spelning under festivalen var en av de mest hajpade. – Folk tror att jag spelar en roll, men jag är mer utlämnande än någonsin, säger han till TT.