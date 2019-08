Proffsig Erykah Badu värmde publiken

Världsstjärnan spelade på Way Out West premiäråret 2007. När hon återigen intog scenen blev det en kamp mot vädrets makter – men Erykah Badu lät sig inte nedslås. – Jag älskar den här himlen, sade hon.

Just som konserten var planerad att starta drog ett tungt ösregn in över Slottsskogen. Scenen förblev tom och publiken väntade. När trettio minuter gått nådde vädret sin kulmen och Erykah Badu klev in, en varm men dyngsur applåd ljöd från publiken.

Som andra låt framförde Badu en av sina klassiker ”On & on” från debutplattan ”Baduizm” och det var som om musiken fick molnen att lätta och regnet lugnade sig.

Det märktes att ett proffs intagit scenen. En självklar publikkontakt och mellanpartier som vävde samman låtar från artistens mer än tjugoåriga karriär.

Rödlacksponchon, det matchande läppstiftet och guldglitterhåret skulle ha fått Kleopatra att blekna. Och det var mycket energi på scenen.

Tjugo minuter in i konserten, med ”Back in the day” från albumet ”New Amerykah part two (return of the Ankh)”, hade nog varenda regnponcho torkat och publiken sken upp, och så fortsatte det. Innan sista låten ”Bag lady” skickade Badu återigen en passning till himlen.

– Se på träden, de betyder allt. Låt det fortsätta regna.