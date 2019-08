Min jakt på elsparkcyklar gav mig 80 kronor på en kväll

Elsparkcyklarna är inte bara en fråga om säkerhet och stadsmiljö. Elina Pahnke tog jobb som cykelladdare för att ta sig en titt på "mikromobilitetens revolution" – och en otryggare arbetsmarknad.

Han säger till oss att vi är deras partners.

Vi är inte anställda av elsparkcykelföretaget Lime, vi har ingått partnerskap.

I lagerlokalen bortom frihamnen har ett tiotal personer dykt upp för att få sina fyra laddare vardera. Efter en introduktion på tjugo minuter är vi klara – nu är vi Lime juicers.

Fakta Tidsmaskin genom tiotalet Detta är första delen i en serie där kulturens skribenter reser tillbaka genom decenniet som gått – i samhället och litteraturen.

Det finns runt 2000 Lime juicers i Malmö på ungefär 600 elsparkcyklar, berättar mannen som representerar Lime. Jobbet går ut på att hitta elsparkcyklar som har låg batterinivå, släpa hem dem och ladda för att sedan placera ut dem på platser som syns på kartan i vår app. De ska sättas ut mellan fem och sju på morgonen. För varje laddad och utplacerad elsparkcykel får man 40 kronor. Vissa elsparkcyklar behöver bara flyttas. För dessa får man en tjuga.

På företagets hemsida säljs jobbet in med att det inte finns några bestämda scheman. Vi kan arbeta när vi vill. Lime skriver: ”Delta i mikromobilitetens revolution!”

Lime är ett av flera företag som har vuxit fram under 2010-talets gig-ekonomi. 2008 grundades företaget Airbnb, som erbjuder privatpersoner att hyra ut sina lägenheter för ockerpris, under namnet Airbed and breakfast. Idag har de runt två miljoner bokningar per natt. 2009 grundades Uber, där privatpersoner kör taxi – 2019 har de knappt fyra miljoner chaufförer och 91 miljoner användare.

De senaste åren har också matleverantörer blivit allt synligare på gatorna – cyklister som via företagen Hungrig eller Foodora lämnar hämtmat till dörren. Men gig-ekonomin är större än så – via appar som Fiverr kan man i princip sälja vilken färdighet som helst för småsummor.

Gig-ekonomin utmärks genom sin anställningsform. Anställda kallas inte anställda, utan uppmuntras att se sig själva som egenföretagare och får betalt per leverans eller ”gig”. Foodora-leverantörer i Sverige får ofta en låg timlön och ett litet tillägg per leverans. Uber-chaufförer betalas efter hur många körningar de gör. Och Lime juicers får alltså 40 kronor betalt per färdigladdad och utplacerad cykel.

Den växande marknaden för den här typen av företag förklaras många gånger genom att hänvisa till digitaliseringen: de är arbeten som utgår från appar. Men att tro att gig-ekonomin är en självklar förlängning av smartphones är att bortse från de senaste decenniernas avreglering av arbetsrätten.

Guy Standing blev en av 10-talets tongivande ideologer när han beskrev den växande otrygga arbetsmarknaden i boken ”Prekariatet" som gavs ut 2011.

Oavsett om man håller med Guy Standing eller inte är det svårt att tala om osäkra anställningar idag och bortse från hans teoretiska redogörelse för ”den nya farliga klassen”. Boken blev flitigt omdebatterad och användes bland annat av aktivister i Occupy Wall street-rörelsen. Redan här presenteras ett slags svar på varför gig-ekonomins låglöneyrken blivit allt vanligare i stadsbilden under 2010-talet. Guy Standing beskriver hur fler tvingas in i tillfälliga anställningar utan karriärmöjligheter samtidigt som det ofrivilliga deltidsarbetet blir allt vanligare. Medborgarskapet är allt oftare villkorat, vilket tvingar migranter att ta otrygga jobb. Samtidigt gynnar normaliseringen av distansarbete kapitalägarna, som sänker sina kostnader, och isolerar arbetare från varandra.

Den brittiska professorn utgick främst från USA och Storbritannien, men utvecklingen går att spåra också till Sverige. Det som föregick arbeten som Lime juicers och Uber-chaufförer var avvecklingen av tillsvidareanställningar. Under åttiotalet infördes provanställningar och anställningar på visstid. På nittiotalet legaliserades privata arbetsförmedlingar och uthyrning av arbetskraft. Nu förlängdes också tiden för en provanställning – från sex till tolv månader. Vid millennieskiftet införde regeringen en ny anställningsform: överenskommen visstid. Sju år senare kom ett ännu större skifte i svensk arbetsmarknadspolitik när alliansregeringen införde lagen om allmän visstid.

Så trädde arbetarna in i en ny tid – där tillfälliga kontrakt inte längre var avvikande och där deras chefer kunde börja använda otrygga anställningar som ett sätt att få dem att konkurrera med varandra och producera mer.

Gig-ekonomins arbetare har mer gemensamt med den allt vanligare sms-anställningen – de korta behovsanställningarna som är vanliga inom handels-sektorn, där folk kan bli inringda dag för dag utan några garanterade arbetstimmar – än med en frilansande egenföretagare. År 2000 tecknade arbetsgivarorganisationen Almega och LO ett centralt avtal gällande bemanning som ledde till att personaluthyrning blev vanligare. Idag är runt 70 000 personer fler anställda i bemanningsbranschen jämfört med för tjugo år sedan. Det som motiverades som ett sätt att rusta upp personalstyrkan i nödfall har nu blivit norm på många arbetsplatser. Förutom att anställningen är otrygg splittrar den också det fackliga kollektivet: ett slags a-lag och b-lag uppstår på en arbetsplats, med olika villkor.

Gig-ekonomins arbeten presenteras gärna som extraknäck för studenter, med annonser på hemsidor som studentjob.se. Bland oss som sitter på Limes introduktion ser de flesta ut att vara mellan trettio och sextio år. Majoriteten är icke-vita personer. Mannen som ger den korta informationen tipsar om att vända oss till Youtube om vi har några frågor. Lönefrågor ska skötas av ett separat företag.

Kontraktet är utformat efter idén om att varje upplockad elsparkcykel är en kort anställning som avslutas efter att ha placerats ut: ”The Employee neither has the right nor the duty to work for Company”.

Arbetstagarens försvagade ställning på arbetsmarknaden brukar beskrivas som flexibilitet. En flexibel anställning är ett arbete som kan sägas upp och en arbetare som står till förfogande också under sin fritid. För företaget handlar det om att kunna ringa in folk under samma dag, och för arbetaren om att inte kunna planera sin fritid ifall ett arbetstillfälle dyker upp. Genom att vi alltid är tillgängliga för arbete blir arbetet också synonymt vilka vi är. Varje samtal är en möjlighet till ett arbetspass. Varje missat samtal är det motsatta – risken att sluta bli uppringd.

Flexibilitet är också gigekonomins försäljningsargument gentemot de som arbetar. ”Kör bara när det passar dig. Inget kontor och ingen chef”, lockar Uber. ”Bestäm själv när du vill jobba – vi erbjuder flexibla arbetstider!” hävdar Foodora.

”Ladda limes när det passar dig bäst”, skanderar Lime. Det visar sig vara en sanning med modifikation. En nybliven Lime juicer kan ladda tio elsparkcyklar per dygn. Det ger en maxlön på 400 kronor om dagen före skatt. När man har jobbat ett tag finns möjlighet att börja ladda fler. Eftersom arbetarna bara får fyra laddare var köper många flera. En laddare kostar 150 kronor, alltså ungefär en halv dagslön om man laddar alla sina tio elsparkcyklar.

Dagtid behöver elsparkcyklarna ha låg batternivå för att få plockas upp. Vid niotiden på kvällen dyker fler upp på kartan i appen, alla ska vara fulladdade inför morgondagens användare. Den flexibla arbetstiden är alltså framför allt förlagd till kvällar och nätter, men lönen är densamma oavsett tid på dygnet. Om batterinivån är nere på noll tar det ungefär tre timmar att ladda elsparkcyklarna. De laddas i hemmet, elkostnaden står man själv för.

Jag ger mig ut och letar. Först med bil, men det visar sig vara svårt eftersom de flesta cyklar är parkerade på smågator. Sedan till fots. På tre timmar hittar jag två elsparkcyklar. Flera som är utmärkta på kartan visar sig vara borta.

Jag släpar in dem i hallen och kopplar in. Jag får några timmars sömn, sedan ska jag upp och placera ut dem.

Det kan vara på sin plats att påpeka att det är svårt att arbeta med någonting under en kväll. Jag har ingen rutin, allt tar längre tid än det borde. Ändå vill jag understryka detta: efter tre timmars kvällsarbete, och sedan ytterligare arbete vid fem-tiden på morgonen har jag tjänat ihop åttio kronor före skatt. Det ger en timlön på tjugo kronor. Oavsett om folk med tiden arbetar upp en rutin och tjänar mer än såhär kvarstår faktumet att inlärningsprocessen i gig-ekonomin blir ett inkomstbortfall.

Niklas Selberg, doktor i civilrätt och forskare i arbetsrätt, driver just nu ett forskningsprojekt på Lunds universitet om gig-ekonomin. Han tror inte att gig-ekonomin per definition behöver försämra arbetsrätten.

– Allt arbete kan inte bedrivas i korta påhugg utan kontinuitet och långvariga relationer mellan parterna i arbetsförhållandet. Däremot kan man säga att arbetsrätten och anställningstryggheten befinner sig i ett konstant tryck från arbetsgivarna och den politiska högern.

Men hur kommer det sig att gig-ekonomin ändå så framgångsrik, trots att arbetarna tjänar under existensminimum och på samma gång ingår i ett anställningsförhållande där de blir av med grundläggande rättigheter – som att kunna få sjukersättning?

I Boots Rileys film ”Sorry to bother you” från förra året börjar huvudpersonen arbeta på ett telemarketingföretag. När en gruppledare talar till telefonförsäljarna understryker hon att arbetarna och cheferna är vänner, och att de kanske inte tjänar så mycket pengar, men att socialt kapital är minst lika viktigt. Det är samma språk som används i Limes introduktionskurs. Vi ska se oss som partners – inte som underhuggare.

Språket förändras i takt med maktens förskjutning. I individualismen påstås vi alla vara jämlika, och har därför oss själva att skylla om vi inte får ekonomin att gå ihop. "Ni är inte mina anställda, ni är min familj", säger den betydligt mer välbetalda gruppledaren till telefonförsäljarna i ”Sorry to bother you”.

"Betyder det att vi får mer betalt?" frågar filmens huvudperson, telefonförsäljaren Cassius Green. "Nej, men vad är kapital?" får han till svar, trots att den otydliga gränsen mellan chef och anställd inte hjälper arbetarna att betala hyran.

Samtidigt som det blir allt svårare att hitta en trygg anställning blir det också allt farligare att vara utan, eftersom välfärden blir svårtillgängligare och dyrare genom fria skolval och vårdreformer. På samma gång som uppehållstillstånd har börjat knytas till försörjning hörs rop på sänkta löner för nyanlända. Blanda sedan in inskränkningen av strejkrätten i ekvationen och du skapar rädda arbetare, vars hela livsexistens hotas om de larmar om oegentligheter på sina alltmer otrygga arbeten. Om 10-talet är språngbrädan för gig-ekonomin är det lika mycket ett årtionde där tillväxten ökar genom att tvinga migranter att ta riskfyllda, lågbetalda arbeten.

Guy Standing förespråkar i ”Prekariatet” delvis en återgång till en tidigare struktur, med fasta anställningar som norm. Men egentligen förespråkar han inget systemskifte. Även om det otrygga anställningsförhållandet påskyndats under tiotalet med hjälp av digitaliseringen så befinner vi oss i samma ekonomiska system som under 1900-talet, och tidiga 2000-talet, om än med färre regleringar mot exploatering. Fasta anställningar har, som den holländske historikern Marcel van der Linden påpekat, varit ett ungefär sjuttio år långt undantag i arbetsmarknadens historia. Tidigare var människor daglönare, så också i dagens i gig-ekonomi.

En lösning som populariserats under 10-talet, och som även Guy Standing förordar, är idén om en basinkomst som kan säkra människans makt över sitt eget liv genom att ha ett grundkapital. Basinkomst har prövats i exempelvis Finland, där en långtidsarbetslös urvalsgrupp fick 6200 kronor i månaden. Enligt Guy Standing skulle en ovillkorad basinkomst ge en garanterad trygghet och förlösa människor från den ofrihet som en otrygg anställning innebär.

Förslaget på basinkomst förändrar dock inte maktförhållandet – om samtliga människor får ett ovillkorat bidrag kan klassklyftorna ändå bestå. Ekonomihistorikern Linn Spross har påpekat att basinkomsten istället kan användas som ett maktmedel mot arbetslösa för att få dem att ta lågbetalda arbeten och hänvisa till att de ändå får ut tillräckligt med pengar. Det finns därför ingen motsättning mellan att garantera människor en grundinkomst och att de ändå kommer tvingas ut i otrygga anställningar. Genom att erbjuda arbetare pengar, istället för makt, kan basinkomsten komma att nedrusta socialförsäkringssystemet och de allmänna bidragen, med motiveringen att bidragen redan indirekt betalas ut, och gynna gig-ekonomin.

Samtidigt har gig-ekonomins skövling av rättigheter stött på motstånd av arbetarna själva. Nyligen vann 500 matleverantörer i Argentina mot Deliveroo i striden om anställningsförhållandet – de kan inte anses vara egenföretagare och har därför rätt till socialförsäkring. Medan arbetsgivare hittar nya sätt att runda arbetsrätten går det långsammare i den större fackföreningsrörelsen. Arbetarna i gig-ekonomin har själva fått söka upp varandra för att organisera sig, vilket de gjort med lyckade resultat i bland annat England och USA.

Veckan efter att jag laddat elsparkcyklar får jag inbetalningen på kontot. 56 kronor. Hallen är smutsig efter hjulen som åkt runt på Malmös gator. Elräkningen har inte kommit än.