Rögle testar Dennis Everberg i ny superkedja

Första träningsmatchen närmar sig. Då testade Röglecoachen Cam Abbott nyförvärvet Dennis Everberg tillsammans med Ted Brithén och Daniel Zaar.

Rögletränaren Cam Abbott. Bild: MATHILDA AHLBERG

Rögle har inlett sin andra träningsvecka på is och under måndagen tränade laget både fem mot fem och powerplay. Under spelövningarna noterades att stjärnvärvningen Dennis Everberg matchades med Ted Brithén och Daniel Zaar.