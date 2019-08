”The crown” kommer tillbaka i november

Den tredje säsongen av Netflix-serien ”The crown” får premiär den 17 november, enligt Variety

Det populära kungliga dramat släpptes 2016 och handlar om Storbritanniens drottning Elizabeth II. I de två första säsongerna spelades drottningen av Claire Foy men i den tredje säsongen, som utspelar sig mellan 1964 och 1977, axlas rollen i stället av Oscarsbelönade Olivia Colman.

Andra nya ansikten är Helena Bonham Carter i rollen som prinsessan Margaret, Gillian Anderson som Margaret Thatcher och Tobias Menzies som prins Phillip.

Seriens tredje säsong blir inte den sista. En fjärde säsong håller just nu på att spelas in och i denna kommer prinsessan Diana, spelad av debutanten Emma Corrin, att träda in i handlingen.