Efter Helsingborgs största after work – nu siktar de på Sveriges största

I våras lockade Alexander Adstedt och Anton Rannestig 2500 människor till Helsingborgs arena och det som då var Helsingborgs största after work någonsin. Nu siktar de på att komma upp till 4 000.

– Det här ska bli Sveriges största aw inomhus, säger Anton Rannestig.

Alexander Adstedt och Anton Rannestig planerar nu för Sveriges största after work inomhus, den 30 augusti i Helsingborgs arena. Bild: Stefan Lindqvist

Den 30 augusti är det dags igen. Då slår Alexander Adstedt och Anton Rannestig från eventbolaget See You Mondays åter upp portarna till Helsingborg arena för en after work i det större formatet.