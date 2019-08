Hoppet lever för graffitikonsten i Rågsved

Allt hopp är inte ute när det gäller den av misstag övermålade graffitiväggen i Rågsved i Stockholm. Flera engagerade försöker nu rädda verket – med hjälp av potatismjöl, rapporterar tidningen Mitti

– Vi har täckt väggen med vatten och potatismjöl och täckt med plast, för att förhindra att färgen härdar, säger graffitimålaren Mårten Bergman till tidningen.

Delar av konstverket har nu börjat framträda under den blå färgen, som täcker hälften av väggen. ”Highway”, som väggen heter, målades av gruppen Still Heavens Only Force (SHOF) 1989, och uppges vara en av världens äldsta graffitimålningar.

Under tisdagsmorgonen upptäckte Rågsvedsborna att målningen till hälften var övermålad med blå färg. Det var en klottersanerare från fastighetsägaren som varit framme, men det hela var ett misstag. Saneraren var helt ny på jobbet och hade tagit fel vägg.