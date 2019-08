Actionfilmen ”The hunt” stoppas efter en kritisk tweet från presidenten.

”The Manor is the ultimate in luxury”, mässar en förförisk berättarröst till lyriska bilder på naturlandskap och på dollarstinna livsnjutare som äntrar ett privatjetplan för att flygas till paradiset. Där ska de enligt rösten få delta i en jakt som ”inte bara är en sport utan en femstjärnig boutiqueupplevelse”. En safari för den rikaste procenten. Deras ”ultimata byte”: fattiglappar från det amerikanska bibelbältet.